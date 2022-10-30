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МО Турции заявило о прекращении выхода судов с продовольствием из портов Украины

Ирина Елагина
18:14 30.10.2022
Министерство обороны Турции распространило официальное заявление о зерновой сделке.
МО Турции заявило о прекращении выхода судов с продовольствием из портов Украины
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Министерство обороны Турции распространило официальное заявление о зерновой сделке после решения России приостановить свое участие в черноморской зерновой инициативе.


«Российская Федерация сообщила Организации Объединенных Наций и нашей стране, что зерновая инициатива временно приостановлена в связи с терактами, совершенными в Севастополе 29 октября. Российский персонал, работающий в Совместном координационном центре в Стамбуле, по-прежнему находится в Центре. В этот период выходов судов из Украины не будет», - говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства Турции.

Турецкая сторона напомнила, что с 22 июля, когда в Стамбуле было подписано соглашение о зерновой сделке, «из украинских портов в нуждающиеся страны благополучно отправлено 9,3 млн тонн зерна».

Напомним, что Россия накануне заявила о приостановке участия в зерновой сделки из-за терактов со стороны ВСУ на военно-морской базе в Севастополе.

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