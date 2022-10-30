Здесь гонятся за знаниями: Ксения Шойгу впервые поучаствовала в Географическом диктанте

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Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу рассказала телеканалу о своих впечатлениях после участия в Географическом диктанте. Для нее это было первое участие в этом всемирном мероприятии.

«Мне очень понравилось. Я участвовала сегодня в первый раз, мне было крайне интересно. Очень много вопросов было на логику. Увлекательный процесс, не могу сказать, что отвлекалась хоть на минутку... Здесь люди не гонятся за оценками, а хотят узнать географию лучше, уйти отсюда с новыми знаниями... Мне запомнился вопрос про вулкан, которые курится в Авачинской сопке. Недавно с мужем обсуждали, что хотели бы туда подняться», - рассказала Ксении Шойгу.

Впервые Географический диктант состоялся в 2015 году по инициативе Председателя Попечительского Совета Русского географического общества Владимира Путина. За семь лет диктант охватил все континенты и проводился на Международной космической станции, в Арктике и Антарктиде. В нем приняли участие более 2,4 миллиона человек. В 2017 году диктант впервые стал международным. Общее количество стран, присоединившихся к акции за все годы ее проведения, составило 122. В этом году акция проходит на всех континентах под слоганом «Мой край. Моя страна. Мои открытия».