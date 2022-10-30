В стране и мире Боррель обсудил с генсеком ООН зерновую сделку Игнат Далакян В телефонном разговоре Боррель обсудил с Гутеррешем координацию действий для обеспечения экспорта с Украины зерна и удобрений. © Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель обсудил с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем «зерновую сделку» и координацию действий по обеспечению экспорта зерна и удобрений с Украины. «Звонок с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем для обсуждения черноморской сделки и координации действий для обеспечения экспорта с Украины зерна и удобрений», - цитирует РИА Новости Борреля со ссылкой на его соцсети. Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что действие «продуктовой сделки» приостановлено на неопределенный срок. Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, действие сделки приостановлено в связи с действиями вооруженных сил Украины, которыми руководили британские специалисты. Экспертное мнение и аналитика