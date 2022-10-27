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Во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин назвал Украину исторически искусственным государством. По словам российского лидера, процесс его формирования начался с националистически настроенных большевиков, для «ублажения» которых были переданы исконно русские территории.

«В этом смысле Украина, конечно, складывалась как искусственное государство. Тем более что после Второй мировой войны, это тоже исторический факт, Сталин взял и передал в Украину ряд польских, венгерских и румынских территорий. Таким образом сложилась сегодняшняя Украина», - заявил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается становиться новым гегемоном. Президент подчеркнул, что Россия не бросает вызов элитам Запада, а отстаивает свое право на существование и свободное развитие.