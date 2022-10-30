Посольство РФ в Сеуле назвало стабильным состояние пострадавшей в давке россиянки

Посольство РФ в Сеуле уточнило сведения о россиянах, пострадавших в давке во время празднования Хеллоуина.

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По данным посольства РФ в Сеуле, четверо россиян погибли, один человек пострадал в давке во время празднования Хеллоуина в столице Северной Кореи. Дипмиссия поделилась оперативной информацией с РИА Новости.

«Подтвержденное число погибших россиянок на данный момент – четыре человека. Родственники их опознали и все подтвердили. Еще одна девушка в больнице. Состояние пострадавшей стабильное, мы надеемся, что ее скоро выпишут. Она пришла на праздник с подругой… Та, к сожалению, не выжила», - процитировало агентство собеседника из российского посольства.

Напомним, что накануне по меньшей мере 153 человека погибли в клубном районе Итхэвон в Сеуле из-за давки во время празднования Хеллоуина. Пострадавшими числятся около 140 человек, среди них у 37 врачи зафиксировали серьезные травмы, у 96 - легкие повреждения.