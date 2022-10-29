Задержан подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне

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Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на здание Днепровского РОВД в Херсоне. Установлено, что подготовку к совершению теракта он проводил по указанию Службы Безопасности. Об этом сообщили в экстренных службах города.

«В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в Геническом районе задержан подозреваемый в проведении теракта у Днепровского РОВД г. Херсона... В ходе допроса задержанный сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины», - говорится в сообщении.

О нападении стало известно 26 октября. Злоумышленники атаковали здание и попытались завладеть оружием. Известно, что им удалось выстрелить из гранатомета.