Освобожденные российские военные прибыли на аэродром Чкаловский: видео

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Самолет с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился в Московской области. Воздушное судно село на территории аэродрома Чкаловский.

На месте прибытия бойцов приветствовали представители Министерства обороны РФ, журналисты. Сегодня же прибывших отвезут в воинскую часть, где они пробудут некоторое время. Исключением станут раненные военные: для них к аэродрому подогнали кареты скорой помощи.

К некоторым из бойцов ВС РФ уже прибыли их близкие, с радостью встречающие молодых людей, которым, несмотря на все трудности, удалось вернуться на родину. Другие пока лишь созвонились со своими семьями, однако сомнений в том, то родные скоро увидят своих героев - нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих. В плену им грозила смертельная опасность.