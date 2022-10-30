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Песков: Путин дал глубинное объяснение неизбежности СВО

Анастасия Бобылева
14:37 30.10.2022
Путин подробно рассказал, почему спецоперация была неизбежна и почему Россия поступила правильно.
Песков: Путин дал глубинное объяснение неизбежности СВО
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме объяснил неизбежность начала СВО и правоту России, однако его речь может вызвать много споров. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 1» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это абсолютно мировоззренческое выступление, которое объясняет подноготную тех процессов, которые сейчас происходят. Это выступление, которое объясняет причины специальной военной операции, причем не на уровне этих первичных рефлексов, а глубинное объяснение, почему это было нужно, почему это было неизбежно, почему Россия права, и почему у России нет другого выхода», - сказал он.

Выступление, как отметил Песков, адресовано всему миру. Некоторые с ней не согласятся, и по этому поводу будет много споров, убежден пресс-секретарь президента.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин готов к переговорам по поводу Украины. Он отметил, что Москва ждет реалистичных предложений, направленных на поиск компромиссов и учитывающих интересы всех сторон.

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