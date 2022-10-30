Лавров заявил, что Путин готов к переговорам по Украине

Правительство и президент РФ готовы к переговорам, если России поступят предложения, основанные на взаимном уважении и учитывающие интересы всех стран, сказал Лавров.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти, в том числе президент Владимир Путин, готовы к переговорам по поводу Украины. Об этом он сказал в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», его показал Первый канал.

«Готовность России, включая ее президента, к переговорам, она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры», - заявил он.

Дипломат подчеркнул, что, если Москве поступят реалистичные предложения, направленные на поиск компромиссов и учитывающие интересы всех стран, она вступит в переговоры. Он также отметил, что Россия была открыта к переговорам и в прошлом.

Ранее в США призвали как можно быстрее наладить связь с Россией при помощи дипломатии для решения конфликта на Украине. Американский обозреватель указал, что соответствующее решение нужно принять как можно скорее, чтобы избежать «влияния мобилизации» в РФ.