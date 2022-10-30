МО: ВС РФ подавили ответным огнем атаковавшие Энергодар подразделения ВСУ

Украинские войска выпустили по городу десять снарядов, указали в российском военном ведомстве.

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Официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки украинская армия трижды обстреляла Энергодар огнем артиллерии, выпустив по городу десять снарядов. Отмечается, что ВСУ вели огонь из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области.

«В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии», - указал Конашенков на брифинге.

Напомним, Энергодар оказался обесточен после удара со стороны ВСУ. Как заявлял глава администрации города, в результате обстрела были повреждены линии электропередач.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.