Армия Армия Армия

МО: ВС РФ подавили ответным огнем атаковавшие Энергодар подразделения ВСУ

14:28 30.10.2022
Украинские войска выпустили по городу десять снарядов, указали в российском военном ведомстве.
МО: ВС РФ подавили ответным огнем атаковавшие Энергодар подразделения ВСУ
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки украинская армия трижды обстреляла Энергодар огнем артиллерии, выпустив по городу десять снарядов. Отмечается, что ВСУ вели огонь из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области.

«В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии», - указал Конашенков на брифинге.

Напомним, Энергодар оказался обесточен после удара со стороны ВСУ. Как заявлял глава администрации города, в результате обстрела были повреждены линии электропередач.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:31 Армия
МО РФ: в районе города Запорожье поражены две РСЗО HIMARS
12:39 В стране и мире
Песков: желание США выслушать РФ может стать платформой для переговоров
11:15 В стране и мире
Посольство РФ сообщило о четырех погибших россиянках в давке в Сеуле
07:57 В стране и мире
Число погибших в Сеуле россиянок возросло до трех
06:18 В стране и мире
Посольство РФ: две россиянки погибли в ходе давки в Сеуле
Популярное
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Видео
Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.