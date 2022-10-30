МО РФ: в Запорожье уничтожен катер ВСУ при попытке высадки диверсантов в Энергодар
Украинские Вооруженные силы предприняли попытку высадить диверсионно-разведывательную группу в город Энергодар. ВС РФ предотвратили высадку, уничтожив быстроходный катер противника. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«При попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ», - заявил Конашенков.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ сделали попытку высадить на катерах десант в Энергодаре с целью захвата Запорожской АЭС. По его словам, бой шел несколько часов, атака была отбита.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов