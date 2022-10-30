Армия МО РФ: в Запорожье уничтожен катер ВСУ при попытке высадки диверсантов в Энергодар ВСУ попытались высадить в город разведывательно-диверсионную группу. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Украинские Вооруженные силы предприняли попытку высадить диверсионно-разведывательную группу в город Энергодар. ВС РФ предотвратили высадку, уничтожив быстроходный катер противника. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. «При попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ», - заявил Конашенков. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ сделали попытку высадить на катерах десант в Энергодаре с целью захвата Запорожской АЭС. По его словам, бой шел несколько часов, атака была отбита. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика