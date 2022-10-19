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Рогов заявил, что ВСУ попытались высадить десант в Энергодаре для захвата АЭС

Виктория Ивашечкина
09:53 19.10.2022
Как утверждается, бой шел не менее 3-3,5 часа, попытка высадки десанта была успешно отбита.
Рогов заявил, что ВСУ попытались высадить десант в Энергодаре для захвата АЭС
© Фото: MFA Russia, GlobalLookPress
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ сделали попытку высадить на катерах десант в Энергодаре с целью захвата Запорожской АЭС. По его словам, бой шел несколько часов, атака была отбита. По словам Рогова, это случилось минувшей ночью.

«С южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно», - подчеркнул Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, бой шел не менее 3-3,5 часа, попытка высадки десанта была успешно отбита. В операции ВСУ принимали участие не менее 30 катеров. уточнил Рогов.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по зданию администрации Энергодара Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга.

Кроме того, под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела были повреждены мост при въезде в город, а также подстанция «Луч».

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