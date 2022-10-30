Президент Ливана покинул рабочий дворец за день до истечения срока полномочий

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Президент Ливана Мишель Аун покинул президентский дворец без преемника на своем посту. Глава государства сделал это на день раньше истечения срока президентских полномочий. Вместе с тем Аун отправил в отставку правительство.

«Этим утром я подписал указ об отставке правительства в соответствии с моими полномочиями, сегодня важный конец, а не прощание», - передает ливанский телеканал MTV слова президента.

Ранее вся территория Ливана была отключена от электричества. Местные жители якобы предприняли попытку штурма электростанции.