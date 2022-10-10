Пилот дельталета погиб при опылении полей в Оренбургской области

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Пилот дельталета разбился при химической обработке полей в Оренбургской области. Травмы, полученные в результате падения летательного аппарата, оказались смертельными. Пилот скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

По данным СКР, причиной крушения летательного аппарата стала слишком низкая высота полета.

«По предварительным данным вечером 10.10.2022 в Ташлинском районе из-за контакта с деревьями упал частный дельтаплан под управлением пилота 1962 г.р.», - сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СКР в Telegram.

Ранее, дельтаплан потерпел крушение в пригороде Барнаула в Алтайском крае, пилот выжил, но получил тяжелые травмы.