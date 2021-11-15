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От Калининграда до Антарктиды: как прошел самый масштабный «Географический диктант»

Майя Мусиенко
07:07 15.11.2021
Просветительская акция Русского географического общества в этом году прошла в 120 странах.
От Калининграда до Антарктиды: как прошел самый масштабный «Географический диктант»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Географию нужно включить в список вступительных экзаменов в ВУЗы. С таким предложением выступил глава Минообороны Сергей Шойгу в ходе «Географического диктанта».

Просветительская акция, которую проводят по инициативе президента, прошла уже в седьмой раз. В этом году было организовано вдвое больше площадок по всему миру. Диктант писали даже на станциях в Антарктиде. Министр обороны решил проверить свои знания в штаб-квартире Русского географического общества в Москве.

«Несмотря на сложные условия, мы не стоим на месте и не повторяем достижения прошлых и позапрошлых годов, а растем. В этом году на 60 % количество площадок увеличилось, их теперь 8,6 тысячи в 120 странах. Это большая серьезная программа, которая поддержана многими и многими. Армия России, флот у нас с большим удовольствием, с большим азартом наши коллеги принимают участие в этом мероприятии», – отметил Сергей Шойгу.

Написать диктант можно было очно и дистанционно. Его составили в четырех вариантах, в каждом по 40 вопросов. Тестирование в интернете можно пройти до 24 ноября. 6 декабря начнут публиковать результаты.

Ранее сообщалось, что военнослужащие и гражданский персонал Минобороны России приняли участие в «Географическом диктанте».

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