Лавров назвал опасными попытки Германии избежать ответственности за нацизм

По словам министра, власти ФРГ пытаются всех убедить, что уже расплатились за преступления гитлеровской Германии.

© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости

Попытки германских политиков избежать ответственности за нацизм и Вторую мировую войну являются опасной тенденцией. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы уже давно, задолго до начала специальной военной операции, начали ощущать в контактах с немецкими коллегами, что они различными методами и в разных выражениях проводят четкую мысль. "Дорогие коллеги, мы – немцы со всеми за все расплатились и больше никому ничего не должны. Поэтому хватит нас упрекать за то, что было во время Второй мировой войны". Это достаточно опасная тенденция», - заявил Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса».

Министр добавил, что власти страны заявляют, что не забудут преступления, совершенные немцами во время правления Гитлера - при этом уверяют, что уже рассчитались за них.

Ранее стало известно, что Польша желает получить от Германии рекордные компенсации за ущерб, нанесенный Берлином во времена Второй мировой войны. С требованием репараций к Германии Польша выступает последние пять лет, но впервые была официально озвучена конкретная сумма.