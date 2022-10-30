Песков: желание США выслушать РФ может стать платформой для переговоров

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Желание США выслушать российскую сторону относительно озабоченностей, в том числе в области безопасности, может стать платформой для проведения переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, стоит сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон», - заявил Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее в Соединенных Штатах призвали как можно скорее наладить связь по дипломатическим каналам с Россией для решения конфликта на Украине. Отмечается, что это необходимо для предотвращения эффекта влияния мобилизации.