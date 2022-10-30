Мирошник: Польша больше всех ждет раздела Украины

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Многие западные страны не против принять участие в разделе украинской территории. Среди них наиболее агрессивную позицию занимает Польша, хотя в западной части страны есть районы, тяготеющие наравне с ней к Венгрии и Румынии.

К такому выводу пришел глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. Как он отметил в беседе с ТАСС, именно Варшава, провозгласившая себя «адвокатом Украины» имеет откровенные притязания на ее территорию.

К настоящему моменту тысячи польских граждан уже озвучили свои требования относительно имущества на Украине. Судебные иски от соседей посыпались после принятия Киевом закона, уравнивающего в правах украинцев и поляков.