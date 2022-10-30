Мирошник: тысячи поляков потребовали возврата имущества от Украины

Украина получила несколько тысяч исков на возврат собственности от польских граждан.

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Украина получила несколько тысяч исков на возврат имущества со стороны жителей Польши. Наплыв судебных обращений произошел после принятия киевским режимом особого статуса поляков.

О развитии ситуации рассказал ТАСС глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его словам, польские граждане несколько десятилетий разбирались в реестрах довоенной собственности и сегодня настал момент, когда им представилась возможность обратиться в суд со всей собранной информацией.

Ранее Верховная рада Украины поддержала законопроект, уравнивающий в правах граждан Польши и украинцев. Согласно новому закону, поляки смогут в течение полугода легально находиться на Украине без спецразрешений, считаться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться и получать социальные выплаты.