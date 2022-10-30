Лавров: в США и Европе появились политики, пытающиеся «играть» с темой ядерного оружия

Глава МИД РФ указал на обеспокоенность Кремля тем, что Польша «просится в кандидаты» на размещение американских ядерных бомб.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в США и Европе появились политики, которые безответственно пытаются «играть» с темой ядерного оружия. По его словам, Россия обеспокоена тем, что Польша «просится в кандидаты» на размещение американских ядерных бомб.

«В Европе появились деятели, которые пытаются "играть" с темой ядерного оружия достаточно безответственно», - отметил глава МИД РФ в фильме «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», показанном в эфире Первого канала.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что РФ примет необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне усиления ядерного компонента в военных планах НАТО модернизации американских ядерных бомб.