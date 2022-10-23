Награжденный медалью Жукова связист рассказал, как обеспечил управление войсками в зоне СВО

Со своей задачей старший прапорщик справился точно в срок.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы связистов Центрального военного округа, которые отличились в ходе проведения специальной операции. Так, начальник аппаратной старший прапорщик Сергей смог быстро обеспечить связь для управления войсками.

Со своей задачей военнослужащий справился точно в срок. За это мужчина был награжден государственной наградой - медалью Жукова.

«Для меня задача, как связиста, была несложной, благодаря опыту, полученному во время учений, тренировок. Качественная связь была быстро налажена. Присутствовал некоторый страх из-за масштабов проводимой операции. Но задача есть задача, ее выполнять надо в любое время и при любых сложностях», - рассказал Сергей.

Ранее «Звезда» уже показывала кадры работы связистов Центрального военного округа в ходе специальной операции. Специалисты работают днем и ночью в любую погоду.

Благодаря их работе, командование группировки обеспечено всеми видами современных услуг связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью. Тем самым им удается поддерживать непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов.