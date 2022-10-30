Число иностранцев, погибших в давке при праздновании Хэллоуина в Сеуле, выросло до 22

© Фото: NEWSIS, XinHua, Globallookpress

В Сеуле среди жертв давки при праздновании Хэллоуина обнаружили еще троих иностранцев. Агентство Yonhap сообщает, что количество погибших иностранцев достигло 22.

По данным посольства РФ в Южной Корее, среди них три россиянки. Одна из них скончалась в больнице, две другие на месте. Им было от 20 до 30 лет. Также жертвами происшествия стали граждане Китая, Норвегии, Ирана и Узбекистана.

Всего известно о 151 погибшем, минимум 82 человека пострадали. Трагедия случилась в Сеуле в районе Итхэвон. Толпа людей, желающих отпраздновать Хэллоуин, хлынула на улицу, спровоцировав страшную давку.