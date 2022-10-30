В ЛНР мужчина стал жертвой взрыва неизвестного устройства

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В Краснодонском районе Луганской Народной Республики детонировало взрывное устройство. По данным республиканского МЧС, один человек погиб, и еще два получили ранения. Один из пострадавших госпитализирован.

«В лесопосадке, в районе населенного пункта Пархоменко Краснодонского района, при детонации неустановленного взрывного устройства МВТ (минно-взрывные травмы) получили мужчина и женщина 1985 и 1962 годов рождения. От полученных травм мужчина скончался при транспортировке в Луганскую республиканскую клиническую больницу», - приводит РИА Новости сообщение спасательного ведомства.

Вечером 24 октября украинские боевики обстреляли населенный пункт Золотое-2 в Луганской Народной Республике. Удар пришелся по частному сектору города, когда люди спали. Обстрел производился из американской системы залпового огня HIMARS.