В стране и мире ВСУ обстреляли город Золотое-2 в ЛНР двумя ракетами HIMARS Марина Крижановская Удар пришелся по частному сектору города, когда люди мирно спали. © Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Вечером 24 октября украинские боевики обстреляли населенный пункт Золотое-2 в Луганской Народной Республике. Сообщается, что обстрел производился из американской системы залпового огня HIMARS. Информацию приводит представительство ЛНР в СЦКК. При обстреле были использованы две ракеты. Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.15 по н.п. Золотое-2 с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Согласно ТАСС, мэр города Первомайск Сергей Колягин отметил, что данный удар пришелся «по частному сектору в тот момент, когда люди мирно спали». Накануне из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ также были обстреляны Зоринск и Старобельск в ЛНР. Выстрелы были зафиксированы в 01.05 часов. Экспертное мнение и аналитика