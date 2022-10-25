ВСУ обстреляли город Золотое-2 в ЛНР двумя ракетами HIMARS
Вечером 24 октября украинские боевики обстреляли населенный пункт Золотое-2 в Луганской Народной Республике. Сообщается, что обстрел производился из американской системы залпового огня HIMARS. Информацию приводит представительство ЛНР в СЦКК.
При обстреле были использованы две ракеты. Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.15 по н.п. Золотое-2 с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Согласно ТАСС, мэр города Первомайск Сергей Колягин отметил, что данный удар пришелся «по частному сектору в тот момент, когда люди мирно спали».
Накануне из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ также были обстреляны Зоринск и Старобельск в ЛНР. Выстрелы были зафиксированы в 01.05 часов.