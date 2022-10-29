Власти Запорожья сообщили об угрозах в отношении сотрудников ЗАЭС со стороны Киева

Киевские власти угрожают, что как только им удастся взять под контроль ЗАЭС, все ее сотрудники будут подвергнуты репрессиям, указал Владимир Рогов.

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что сотрудникам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) поступают угрозы от киевских властей. Киев намерен подвергнуть репрессиям всех сотрудников станции как только она будет взята им под контроль, уточнил Рогов.

«Киевский режим продолжает доказывать свою варварскую и преступную сущность. Стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, они начали распространять угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой», - поделился он в беседе с РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Валдайского форума отреагировал на обвинения стран Запада в якобы обстрелах Запорожской атомной электростанции со стороны российских войск. Глава государства напомнил, что на ЗАЭС находятся ВС РФ, которые полностью контролируют станцию, и обстреливать ее со стороны России - это абсурд.