«Они сбрендили»: Путин отреагировал на обвинения Запада в якобы обстрелах ЗАЭС Россией

Владимир Путин напомнил, что на ЗАЭС находятся российские войска, которые полностью контролируют станцию, и обстреливать ее со стороны России - это абсурд.

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Президент России Владимир Путин отреагировал на обвинения стран Запада в якобы обстрелах Запорожской атомной электростанции со стороны российских войск.

«Постоянно идут разговоры о том, что мы творим на Запорожской атомной станции. А что же мы там творим? Так прямо иногда говорят, постоянно намекают на то, что мы обстреливаем атомную Запорожскую электростанцию. Ну они сбрендили совсем, нет?» - заметил Путин на пленарном заседании «Валдая».

Владимир Путин напомнил, что на ЗАЭС находятся российские войска, которые полностью контролируют станцию, и обстреливать ее со стороны России - это абсурд.

Также Путин заметил, что спецоперация на Украине была вызвана недопустимостью расширения НАТО на восток.