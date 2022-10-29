Грушко: Россия обеспокоена увеличением на Западе числа сценариев, допускающих применение ядерного оружия

Все чаще на Западе и особенно в США в доктринальных документах звучат размытые формулировки, расширяющие возможности применения ядерного оружия.

© Фото: Bulkin Sergey. news.ru, Globallookpress

Россия обеспокоена тем, что в доктринальных документах стран Запада все чаще встречаются сценарии, допускающие применение ядерного оружия, в то время как в России военная доктрина однозначна и не подразумевает двойных толкований. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Язык ядерных стратегий достаточно размыт, и мы наблюдаем увеличение количества сценариев, в том числе вне ядерного контекста, который допускает применение ядерного оружия. Это, кстати, касается и французской ядерной стратегии», - передает его слова РИА Новости.

Он уточнил, что в российских документах все говорится прямо и точно. Вне ядерного конфликта, как пояснил замминистра, оружие может быть применено только тогда, когда есть угроза существованию государства.

Ранее свои опасения по такому же поводу высказал посол РФ в США Анатолий Антонов. Он призвал Штаты вернуть размещенное в других странах ядерное оружие обратно на родину, поскольку его присутствие в Европе, в непосредственной близости с Россией, противоречит Договору о его нераспространении.