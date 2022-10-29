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Примаков назвал позорными попытки украинской диаспоры отобрать Русский дом в Берлине

Елизавета Потейчук
07:43 29.10.2022
Россотрудничество получает письма со словами поддержки от русскоязычных украинцев, которые живут в Берлине, указал Примаков.
Примаков назвал позорными попытки украинской диаспоры отобрать Русский дом в Берлине
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости
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Попытки части украинской диаспоры в Германии отобрать Русский дом в Берлине и передать его Украине позорны. Такую точку зрения выразил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он указал, что Россотрудничество получает письма со словами поддержки от русскоязычных украинцев, которые живут в Берлине.

«Они недавно объявили референдум в Берлине, это было душераздирающее и смешное зрелище. Был пресс-релиз, что они чуть ли не с ОБСЕ и Красным Крестом проводят референдум, чтобы Русский дом в Берлине передать украинской диаспоре. Собралось то ли 30, то ли 50 человек, за что-то проголосовали, но это было настолько позорно, что они даже не озвучили результаты», - отметил Примаков в беседе с РИА Новости.

Ранее вернувшийся из России в Германию журналист ужаснулся русофобскими «плакатами ненависти». Представитель прессы рассказал, что в фешенебельном районе Фридрихсхайн в Берлине на стенах домов можно было встретить нарисованные «антироссийские плакаты ненависти».

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