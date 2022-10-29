Шаг к знаниям: в школах Запорожской области завершилась модернизация школьного оборудования

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Все общеобразовательные школы Запорожской области укомплектовали оборудованием. В учебные классы поступили новые ноутбуки, интерактивные панели, учебники и методические пособия на русском языке для преподавательского состава и учеников.

«С сентября месяца абсолютно все школы и районы города - это 144 школы получили полный комплект оборудования, необходимый для укомплектования класса информатики. 16 ноутбуков, МФО, и интерактивную панель. Но учитывая, что у нас в школе уже какой-то комплект оборудования был, а тут еще добавилось», - рассказала директор школы № 19 города Мелитополя Лола Лиличенко.

В мелитопольской общеобразовательной школе №19 теперь работают два полностью оборудованных компьютерных класса. Вместе с тем классы русского языка, математики, физики оснащены ноутбуками и интерактивными панелями. Уже со второго класса ученики данной школы постигают азы информатики и обучаются компьютерной грамотности.

«Сейчас мы создаем пять флагманских школ. Одна в Мелитополе, в Мелитопольском районе, в Бердянске, в Энергодаре и Чернигове. Эти школы будут оснащаться чуть лучше, чем другие, потому что это будут центры подготовки к ЕГЭ. Там будут специализированные кабинеты физики, химии, биологии», - указал заместитель председателя совета министров Запорожской администрации Алексей Лысов.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2023 году в новых регионах России можно будет сдать по желанию. По словам главы Рособрнадзора, у регионов будет такое же право сдачи экзаменов, как у Крыма и Севастополя в свое время.