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МВД: ущерб от преступлений в РФ превысил 623 миллиарда рублей за девять месяцев

Елизавета Потейчук
06:26 29.10.2022
В частности, в ведомстве указали, что в 2022 году зафиксировано снижение количества преступлений экономической направленности.
МВД: ущерб от преступлений в РФ превысил 623 миллиарда рублей за девять месяцев
© Фото: Мария Девахина РИА Новости
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В первые девять месяцев текущего года ущерб от преступлений в России превысил 623 миллиарда рублей, и данный показатель оказался больше на 80%, чем в прошлом году. При этом отмечается, что более половины ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.

«Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 623,4 миллиарда рублей, что на 80,3% больше аналогичного показателя прошлого года», - говорится в характеристике состояния преступности за январь-сентябрь от МВД России.

Кроме того, в ведомстве указали, что в 2022 году зафиксировано снижение количества преступлений экономической направленности, коих в России зарегистрировали 93,7 тысячи. Материальный ущерб от этих деяний по оконченным и приостановленным уголовным делам превысил 283 миллиарда рублей.

Ранее Министерство внутренних дел России озвучило данные о количестве лиц, которые получили гражданство Российской Федерации за первое полугодие текущего года. Сообщается, что их число составляет почти 288 тысяч человек.

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