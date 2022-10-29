ВСУ за три часа обстреляли Донецк пять раз

При обстрелах использовался так называемый натовский калибр - 155 миллиметров.

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Украинские военные вновь несколько раз обстреляли Донецк. В частности, за три часа город подвергся обстрелу пять раз.

Украинские националисты били по нескольким районам города из ствольной артиллерии калибра стран НАТО 155 миллиметров. Об этом информировало представительство Донецкой республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Согласно последним данным, в 00:04 по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка выпущено четыре снаряда.

«Н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский, Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

Всего, по информации СЦКК, украинские националисты выпустили 17 снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

Несколькими часами ранее ВСУ выпустили по Донецку десять ракет реактивной системы залпового огня «Град». Также в течение дня фиксировались обстрелы снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.