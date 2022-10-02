В Калифорнии разрешили проводить операции по смене пола детям без согласия родителей

При этом закон запрещает судам и юристам информировать о проведении таких медицинских процедур по запросам из других штатов.

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В американском штате Калифорния разрешили проводить операции по смене пола детям без согласия родителей. Отмечается, что закон запрещает судам и юристам информировать о проведении таких медицинских процедур по запросам из других штатов. Соответствующий закон подписал губернатор штата Гевин Ньюсом.

При этом сенатор-республиканец от Калфорнии Мелисса Мелендес не поддержала такую инициативу. Она добавила, что он провоцирует вмешательства в отношения между родителями и их детьми.

«Я не думаю, что штат Калифорния должен вмешиваться и способствовать этому. Это не наше дело», - передает ее слова радиостанция Capradio.

Ранее президент России Владимир Путин в своей речи на церемонии подписания договоров о вступлении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России назвал откровенным сатанизмом навязывание западных ценностей детям РФ. Российский лидер обратился к присутствующим в зале с вопросом о том, хотят ли они, чтобы в России вместо слов «мама» и папа» появились понятия «родитель №1» или «родитель №2».