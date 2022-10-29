В стране и мире Роскомнадзор начал блокировку домена t.me Игнат Далакян Этот домен служит для перехода по ссылкам в Telegram со сторонних сайтов. © Фото: Thomas Trutschel PHOTOTHEK Globallookpress Читайте нас на: Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к домену t. me. Этот домен служит для перехода по ссылкам в Telegram со сторонних сайтов. Причины блокировки неизвестны. Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что длительность DDoS-атак на российские ресурсы возросла с начала специальной военной операции РФ на Украине. Средняя продолжительность каждой из атак в мае составила около 57 часов, сообщил глава ведомства Андрей Липов. Экспертное мнение и аналитика