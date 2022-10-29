Роскомнадзор начал блокировку домена t.me
Этот домен служит для перехода по ссылкам в Telegram со сторонних сайтов.
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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к домену t. me.
Этот домен служит для перехода по ссылкам в Telegram со сторонних сайтов. Причины блокировки неизвестны.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что длительность DDoS-атак на российские ресурсы возросла с начала специальной военной операции РФ на Украине. Средняя продолжительность каждой из атак в мае составила около 57 часов, сообщил глава ведомства Андрей Липов.