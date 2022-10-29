«Ренхап»: более 50 человек погибло в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле

Сообщается, что люди задохнулись в толпе во время чудовищной давки.

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В районе Итхэвон в Сеуле во время массового празднования Хэллоуина погибли более 50 человек. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

По предварительным данным, они задохнулись в толпе во время чудовищной давки.

«Пожарная служба провела сердечно-легочную реанимацию десяткам людей, у которых к часу ночи 30-го числа была зафиксирована остановка сердца. По оценкам властей, было около 50 пациентов с остановкой сердца и около 100 пострадавших»,- говорится в сообщении агентства.

На месте происшествия работают спецслужбы.