«Ренхап»: более 50 человек погибло в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле
Сообщается, что люди задохнулись в толпе во время чудовищной давки.
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В районе Итхэвон в Сеуле во время массового празднования Хэллоуина погибли более 50 человек. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».
По предварительным данным, они задохнулись в толпе во время чудовищной давки.
«Пожарная служба провела сердечно-легочную реанимацию десяткам людей, у которых к часу ночи 30-го числа была зафиксирована остановка сердца. По оценкам властей, было около 50 пациентов с остановкой сердца и около 100 пострадавших»,- говорится в сообщении агентства.
На месте происшествия работают спецслужбы.