В стране и мире В Израиле неизвестный открыл стрельбу по автобусу и автомобилю Анастасия Бобылева Водитель автомобиля получил легкие ранения, стрелявший скрылся. © Фото: Gil Eliyahu, JINI, Globallookpress Читайте нас на: На Западном берегу реки иордан в Израиле неизвестный обстрелял автобус и автомобиль. Армия обороны Израиля рассказала о происшествии в Twitter. «Сегодня утром недалеко от города Наблус было совершено нападение со стрельбой на транспортное средство и автобус», - говорится в сообщении. Водитель машины получил легкие ранения и был отправлен в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняют военнослужащие, прибывшие на место. Недавно в Ижевске выпускник пришел в свою бывшую школу и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, из них 11 были детьми. Еще 20 человек оказались ранены. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика