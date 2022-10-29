«Ренхап»: число погибших в давке в центре Сеула возросло до 120 человек

По предварительным данным, люди задохнулись в толпе во время чудовищной давки в центре столицы Южной Кореи.

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Власти Южной Кореи подтвердили смерть по меньшей мере 120 человек в результате давки в центре Сеула по случаю празднования Хэллоуина. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на власти страны.

Ранее агентство сообщило о более 50 гражданах, погибших в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле.

Отмечалось, что по предварительным данным они задохнулись в толпе. На месте происшествия работу ведут спецслужбы.