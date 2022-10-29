В России состоялся первый выпуск женщин-военных летчиков

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Екатерину трудно назвать даже первой ласточкой. Сегодня сбылась ее мечта пилотировать «Белый лебедь» - стратегический ракетоносец Ту-160. И масштаб полета у девушки под стать этой машине. Диплом об окончании Краснодарского летного училища вручает отец - тоже летчик.

«Подошел папа, чтобы выдать мне диплом. Вот это были самые сильные и неожиданные эмоции. Это было приятно и незабываемо», - поделилась выпускница.

Сейчас Катя без пяти минут гроза всех потенциальных недругов России. А это она же пять лет назад. Получает погоны курсанта со слезами. Конкурс 15 человек из 215 - пройден. А потом день за днем, месяц за месяцем сборка и разборка автомата, жизнь в казарме, физподготовка, техдисциплины, занятия на летных тренажерах, более 150 вылетов и 60 часов «живого» налета без малейшей поблажки.

Стройные ряды сотен выпускников Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков сегодня впервые украсили летчицы. Они выгодно выделяются, а парням есть чему позавидовать. Большинство девушек - отличницы.

Возможность сесть за штурвалы самолетов ВКС сегодняшним героиням дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Курс набрали по его инициативе еще в 2017 году. Тогда новоиспеченные девушки-курсанты заложили капсулу времени сроком на пять лет. В день выпуска вскрывать ее все же не стали. Решили: прочтут, когда покажут себя не только в учебе, но и в службе. А сегодня им передают напутствия министра обороны.

«Вы прошли замечательную во многом уникальную школу подготовки и обучения. В вас ценят профессионализм, ответственность, мотивацию на летную работу, готовность в кратчайшие сроки овладеть сложнейшими образцами авиационной техники и вооружения. Именно вам, молодым специалистам, предстоит осваивать новейшие комплексы и системы вооружения обеспечивать военную безопасность страны преумножать мощь и славу России», - поздравил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Краснодарское авиационное училище сегодня выпустило более 400 молодых офицеров. Пилоты оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации прямо с плаца отправятся осваивать «пятый океан» на летной технике нового поколения. Отдохнуть получится не больше месяца. Многие встанут в ряды защитников границ своей страны в ближайшее время.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов