Армия Армия Армия

В России состоялся первый выпуск женщин-военных летчиков

20:00 29.10.2022
Возможность сесть за штурвалы самолетов ВКС сегодняшним героиням дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Екатерину трудно назвать даже первой ласточкой. Сегодня сбылась ее мечта пилотировать «Белый лебедь» - стратегический ракетоносец Ту-160. И масштаб полета у девушки под стать этой машине. Диплом об окончании Краснодарского летного училища вручает отец - тоже летчик.

«Подошел папа, чтобы выдать мне диплом. Вот это были самые сильные и неожиданные эмоции. Это было приятно и незабываемо», - поделилась выпускница.

Сейчас Катя без пяти минут гроза всех потенциальных недругов России. А это она же пять лет назад. Получает погоны курсанта со слезами. Конкурс 15 человек из 215 - пройден. А потом день за днем, месяц за месяцем сборка и разборка автомата, жизнь в казарме, физподготовка, техдисциплины, занятия на летных тренажерах, более 150 вылетов и 60 часов «живого» налета без малейшей поблажки.

Стройные ряды сотен выпускников Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков сегодня впервые украсили летчицы. Они выгодно выделяются, а парням есть чему позавидовать. Большинство девушек - отличницы.

Возможность сесть за штурвалы самолетов ВКС сегодняшним героиням дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Курс набрали по его инициативе еще в 2017 году. Тогда новоиспеченные девушки-курсанты заложили капсулу времени сроком на пять лет. В день выпуска вскрывать ее все же не стали. Решили: прочтут, когда покажут себя не только в учебе, но и в службе. А сегодня им передают напутствия министра обороны.

«Вы прошли замечательную во многом уникальную школу подготовки и обучения. В вас ценят профессионализм, ответственность, мотивацию на летную работу, готовность в кратчайшие сроки овладеть сложнейшими образцами авиационной техники и вооружения. Именно вам, молодым специалистам, предстоит осваивать новейшие комплексы и системы вооружения обеспечивать военную безопасность страны преумножать мощь и славу России», - поздравил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Краснодарское авиационное училище сегодня выпустило более 400 молодых офицеров. Пилоты оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации прямо с плаца отправятся осваивать «пятый океан» на летной технике нового поколения. Отдохнуть получится не больше месяца. Многие встанут в ряды защитников границ своей страны в ближайшее время.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:37 В стране и мире
Видео
В Дмитрове полыхает цех по производству креветок на площади 2 400 «квадратов»: видео
18:10 В стране и мире
Видео
Минсельхоз заявил, что большую часть украинского зерна получал Евросоюз
15:18 Армия
МО РФ: 50 военнослужащих РФ возвращены из Украины в результате переговоров
13:51 Армия
Видео
МО РФ: представители ВМС Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков»
11:35 В стране и мире
МВД: водительские права образца ДНР, ЛНР и Украины можно использовать на территории РФ
Популярное
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Видео
Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.