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В краснодарском ВУЗе ВКС РФ состоялся выпуск молодых офицеров

17:51 29.10.2022
Особенностью мероприятия стало то, что училище впервые выпускает девушек-летчиков.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Краснодаре на плацу высшего военного авиационного училища летчиков имени А.К.Серова прошла церемония выпуска более 400 летчиков оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации. Из них диплом с отличием и золотой медалью получили 11 человек, диплом с отличием 55 человек. Особенностью мероприятия стало то, что училище впервые выпускает девушек-летчиков, поступивших в 2017 году.

«Уверен, что полученные в военно-учебных заведениях знания и навыки позволят вам в полной мере соответствовать этим высоким требованиям, надежно стоять на защите Отечества, достойно продолжать славные традиции российского воинства», - отмечено в поздравлении Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу выпускникам училища.

В мероприятии приняли участие командующий военно-воздушными силами - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев, выпускники предыдущих лет, ветераны Военно-воздушных сил, участники движения «Юнармия».

«Нынешний выпуск молодых офицеров проходит в условиях проведения специальной военной операции, в ходе которой Воздушно-космические силы России показывают свою высочайшую эффективность, с честью и достоинством выполняют все поставленные задачи. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга на территории, девять летчиков ВКС удостоены звания Героя Российской Федерации, три из которых - выпускники Краснодарского училища», - заявил во время своего выступления заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев.

Помимо Краснодарского училища около 500 лейтенантов выпустили филиалы Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина в Сызрани и Челябинске, где офицеры ВКС проходили обучение по специальностям летчиков армейской авиации и штурманов воздушных судов соответственно.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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