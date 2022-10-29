Опубликованы кадры возвращения освобожденных российских военнослужащих

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры возвращения российских военнослужащих, которые удерживались на территориях подконтрольных киевскому режиму. Сегодня, 29 октября, стало известно, что российской стороне удалось договориться об их освобождении.

Военнослужащие были доставлены в Россию на автобусах. В первую очередь бойцы позвонили своим родным, чтобы сообщить им о случившемся.

Ранее в Минобороны России сообщили о возвращении 50 военнослужащих. Отмечалось, что в украинском плену им грозила смертельная опасность.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов