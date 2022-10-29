Захарова назвала «преступным лицемерием» поведение посла Британии

Захарова отреагировала на участие британского посла Деборы Броннерт в возложение цветов к Соловецкому камню.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова считает «преступным лицемерием» участие британского посла Деборы Броннерт в возложение цветов к Соловецкому камню на фоне сообщений об участии британских специалистов в террористической атаке Киева на Севастополь.

«Преступное лицемерие. Во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что подготовкой террористического акта у Севастополя и обучением украинских военных занимались специалисты из Великобритании. Согласно заявлению МО РФ, в теракте участвовали военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций.