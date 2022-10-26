В Херсоне диверсанты напали на РОВД и попытались захватить оружие

Известно, что преступникам удалось выстрелить из гранатомета.

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В Херсоне группа украинских диверсантов атаковала здание местного РОВД и попыталась захватить там оружие. Известно, что преступникам удалось выстрелить из гранатомета. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Около 13 часов была предпринята попытка нападения на Днепровское РОВД города Херсон с целью завладения оружием. Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ. Проводятся мероприятия по блокированию и задержанию преступников», - сообщил источник агентству РИА Новости.

Ранее в ЛНР предотвратили террористические акты в северных прифронтовых районах республики. Украинские диверсанты планировали подорвать объекты гражданской инфраструктуры и учреждения дошкольного образования.