В стране и мире Минкульт назвал недостоверной информацию о лишении званий уехавших артистов Ирина Елагина Минкульт РФ опроверг информацию СМИ о разработке законопроекта о лишении званий уехавших артистов. © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости Читайте нас на: Министерство культуры России назвало недостоверной информацию о лишении званий уехавших за рубеж артистов. Сведения об этом накануне распространил Telegram-канал Mash «Это не соответствующая действительности информация. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством, и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает», - говорится в сообщении пресс-службы министрества. Напомним, что с начала проведения спецоперации многие деятели культуры покинули Россию. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все уехавшие россияне смогут вернуться в страну. Экспертное мнение и аналитика