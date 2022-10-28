В стране и мире Матвиенко: любой россиянин имеет право уехать из РФ и вернуться Алексей Курильченко Председатель СФ РФ уверена, что большинство уехавших россиян вернутся. © Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress Читайте нас на: Конституция Российской Федерации гарантирует россиянам возможность покинуть территорию страны и вернуться обратно. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. «В соответствии с нашей Конституцией, любой гражданин РФ имеет право уехать, куда он считает нужным, вернуться, никаких препятствий ему не должно оказываться, если он не совершил правонарушения, подпадающее под Уголовный или иной кодекс. Конституцию в этом менять, я считаю, не надо, это законное право должно быть у граждан, и ни в коей мере здесь не надо поддаваться избыточному ажиотажу», - заявила Матвиенко журналистам. При этом, по мнению Матвиенко, уехавшим россиянам, которые «поливали грязью» родную страну, следует остаться за границей. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует закрывать границы из-за введения военного положения в четырех регионах. Экспертное мнение и аналитика