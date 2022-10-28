В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Матвиенко: любой россиянин имеет право уехать из РФ и вернуться

Алексей Курильченко
14:42 28.10.2022
Председатель СФ РФ уверена, что большинство уехавших россиян вернутся.
Матвиенко: любой россиянин имеет право уехать из РФ и вернуться
© Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress
Читайте нас на:

Конституция Российской Федерации гарантирует россиянам возможность покинуть территорию страны и вернуться обратно. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

«В соответствии с нашей Конституцией, любой гражданин РФ имеет право уехать, куда он считает нужным, вернуться, никаких препятствий ему не должно оказываться, если он не совершил правонарушения, подпадающее под Уголовный или иной кодекс. Конституцию в этом менять, я считаю, не надо, это законное право должно быть у граждан, и ни в коей мере здесь не надо поддаваться избыточному ажиотажу», - заявила Матвиенко журналистам.

При этом, по мнению Матвиенко, уехавшим россиянам, которые «поливали грязью» родную страну, следует остаться за границей.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует закрывать границы из-за введения военного положения в четырех регионах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:44 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области
11:52 В стране и мире
Видео
«Своих не бросаем»: Ярошенко рассказал, чем займется в Общественной палате РФ
09:38 В стране и мире
Пашинян: Армения согласна установить отношения с Азербайджаном по предложенным РФ принципам
15:20 В стране и мире
Видео
«Замечательное поколение»: Пиманов о том, как через футбол показать героев Великой Отечественной
09:12 В стране и мире
В Венгрии заявили, что общества стран Европы расколоты из-за отношения к России
Популярное
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Видео
Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации
Видео
Шойгу: в ходе тренировки отрабатывается массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.