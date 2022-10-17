Пушилин рассказал об обмене 110 на 110 человек с Украиной

Домой возвращаются 80 гражданских моряков, а также 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ.

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Москва и Киев производят обмен пленными, в ходе которых каждая из сторон возвращает по 110 человек, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», - написал он в своем Тelegram-канале.

Ранее сообщалось, что больше полусотни российских моряков оказались заблокированы в портах Одессы. На Украину экипажи прибыли еще до начала спецоперации, сейчас их держат там в заложниках.

Близкие моряков не прекращают писать петиции, обращаются к правозащитникам и в различные международные инстанции. В начале мая по договоренности с Киевом России удалось обменять 20 украинских военнопленных на своих моряков.