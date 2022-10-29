Опубликованы кадры уничтожения «Бук-М1» и M777 ВСУ российскими БПЛА
Для уничтожения применялись российские беспилотники-камикадзе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В ходе проведения специальной военной операции были уничтожены американская гаубица M777 и самоходная огневая установка «Бук-М1». Для уничтожения применялись российские беспилотники-камикадзе.
На кадрах видно, что «Бук» был замаскирован среди деревьев, в M777 - расположена в окопе.
Ранее Министерство обороны России опубликовало первое видео, позволяющее детально рассмотреть применение модернизированных барражирующих боеприпасов «Ланцет» в зоне проведения специальной военной операции на Украине. На кадрах БПЛА поражает внедорожник, возле которого находились украинские боевики.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов