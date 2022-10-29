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МО РФ: представители ВМС Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков»

13:51 29.10.2022
Утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах в Севастополе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что британские специалисты, которые занимались подготовкой теракта в Севастополе, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», - отметил Конашенков на брифинге.

Напомним, в Минобороны РФ проинформировали, что утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые находились на внешнем и внутреннем рейдах в Севастополе. Уточняется, что подготовка теракта проводилась под руководством находящихся в Очакове специалистов из Великобритании.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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