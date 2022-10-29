МО РФ: в атаке на корабли ЧФ были задействованы девять БПЛА и семь морских беспилотников

Все аппараты, которыми Киев планировал совершить теракт, были успешно уничтожены.

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В атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда возле Севастополя киевский режим применял беспилотные летательные аппараты и автономные морские беспилотные аппараты. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены», - заявил Конашенков.

Силы Черноморского флота уничтожили четыре морские беспилотника применением корабельного оружия и морской авиации, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.

Напомним, сегодня в 4:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Нападение было успешно отражено.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов