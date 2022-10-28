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Черноморский флот усилит меры противодействия диверсантам

15:03 28.10.2022
Командующий ЧФ Виктор Соколов вручил ряду военнослужащих госнаграды РФ и ведомственные награды Минобороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Черноморский флот усилит меры противодействия диверсантам в Крыму, сообщает 28 октября пресс-служба ЧФ по итогам заседания Военного совета в Севастополе.

Во встрече приняли участие командующий флотом Виктор Соколов, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Военным советом флота были приняты решения по усилению мер противодействия диверсионным силам и средствам в регионе, совершенствованию системы информирования местных органов исполнительной власти о проведении антитеррористических мероприятий, а также обсуждены другие вопросы деятельности сил флота», - говорится в сообщении.

Также отличившиеся военнослужащие получили государственные и ведомственные награды из рук командующего флотом.

Ранее корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев снял сюжет, где он добрался до передовой и миновал минные заграждения, чтобы увидеть, как живут бойцы Боевого армейского резерва страны (БАРС) в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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