В стране и мире Путин назвал Эрдогана непростым, но последовательным и надежным партнером Ирина Елагина Владимир Путин на Валдайском форуме дал оценку отношениям с Турцией. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме дал высокую оценку отношениям с Турцией и турецким лидером Реджепом Эрдоганом. «Он крепкий, сильный руководитель, который прежде всего руководствуется интересами Турции, турецкого народа, турецкой экономики», - отметил Путин. Российский президент привел в качестве примеров позитивного сотрудничества, «совпадения вектора взаимных интересов» договоренности о создании газового хаба в Турции и развитии двусторонних отношений в сфере туризма. «Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран. Он всегда защищает свои интересы. Турция в целом и президент Эрдоган - непростые партнеры. Решения рождаются в длительных спорах, в длительных, непростых переговорах. Но есть стремление с обеих сторон достичь договоренностей. И, как правило, мы этих договоренностей достигаем. В этом смысл Эрдоган надежный, последовательный партнер. Это самое главное, он надежный партнер», - подчеркнул президент. Ранее Путин заявил, что Россия никогда не была врагом Запада, и призвал страны Запада к миру. Экспертное мнение и аналитика