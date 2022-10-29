«Вызывает изжогу»: профессор из США об отношении американцев к украинской тематике

Профессор отметил, что всеобъемлющее и обличающее Запад выступление Путина у американских СМИ не получилось увязать с освещением украинской темы, а по-иному эту речь президента России СМИ США преподнести не могут.

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В американском обществе наблюдается усталость от украинской тематики. Одним из примеров этого стало скудное освещение недавнего выступления президента России Владимира Путина на Валдайском форуме.

В частности отмечается, что объемное трехчасовое выступление российского лидера СМИ США практически не затронули. В качестве причины называется отсутствие увязки затронутых Путиным вопросов с информационной повесткой американских медиа. Подробнее об этом рассказал русист из Соединенных Штатов, профессор Александр Строканов.

Ученый проанализировал эфир трех основных американских телеканалов - CNN, Fox News и MSNBC. Последний телеканал не показал ничего из выступления Владимира Путина. Fox News дал информацию об этом «в увязке с планами Пентагона по поводу новой военной доктрины США», рассказав об этом во вторую очередь.

«И только CNN сделало небольшой материал с выдержками из речи. Но, естественно, подобранными под взгляды CNN на эту тему. То есть это было выдано очень дозированно, и это меня, конечно, заинтересовало», - поделился в эфире радио Sputnik русист Строканов.

Он объясняет такую информповестку усталостью американцев от темы Украины. Всеобъемлющее и обличающее Запад выступление Путина не получилось увязать с освещением этой темы, а по-иному эту его речь СМИ США преподнести не могут.

«Наблюдается усталость американской публики от украинской тематики. Но если американское СМИ начинает подробно рассказывать о речи Путина, то оно в нынешних условиях должно будет увязать это с Украиной. А поскольку украинская тематика, по большому счету, уже вызывает у американской публики изжогу - то как говорить?», - пояснил американский профессор.

Немногим ранее издание The Washington Post призвало Белый дом серьезно отнестись к словам Путина и начать переговоры с Россией. Журналист издания написал, что президенту США Джо Байдену необходимо показать отсутствие стремления уничтожить Россию, а также желание избежать прямого военного конфликта. При этом автор напомнил, что накануне специальной военной спецоперации на Украине Путин требовал от стран Запада гарантий безопасности.